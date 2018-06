General da Força Aérea síria é assassinado em Damasco

CAIRO - O general-de-brigada da Força Aérea síria Abdullah al Jaledi foi assassinado nesta segunda-feira, 30, no bairro de Roqn el Din, em Damasco, por supostos grupos terroristas, informou a televisão síria.

Segundo a televisão, os terroristas - como o regime de Damasco denomina os rebeldes - mataram Jaledi dentro de sua campanha de ataques dirigidos contra os "interesses nacionais".

O general de brigada assassinado era um "especialista em sua disciplina", era casado e tinha quatro filhos, acrescentou o canal governamental sírio.

Por sua vez, o Observatório Sírio de Direitos Humanos confirmou a morte de Jaledi no citado bairro de Damasco, onde hoje as forças do regime foram desdobradas.

O assassinato do general aconteceu no final da trégua de quatro dias decretada por ocasião da festa muçulmana do Sacrifício e proposta pelo enviado especial da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Lakhdar Brahimi.