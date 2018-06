Governo afegão anuncia que está prestes a fechar acordo com EUA O porta-voz da Presidência do Afeganistão disse na terça-feira que em breve deverá ser selado um acordo para a transferência dos centros de detenção sob administração norte-americana para as autoridades afegãs, melhorando a perspectiva de um acordo estratégico que permita o envolvimento dos Estados Unidos no país no longo prazo.