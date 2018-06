Governo curdo diz que Estado Islâmico usou cloro como arma no Iraque

O Conselho de Segurança da região curda disse em comunicado à Reuters que o peshmerga colheu amostras do solo e de roupas após atentado suicida do Estado Islâmico no norte do Iraque, em janeiro.

Segundo o comunicado, as análises laboratoriais mostraram que "as amostras contêm níveis de cloro que sugerem que a substância foi usada como arma".

O cloro é um agente asfixiante cujo uso como arma química data da Primeira Guerra Mundial. Ele foi banido pela Convenção de Armas Químicas em 1997.

Não foi possível verificar de forma independente a alegação curda.

O comunicado afirma que a análise foi realizada em um laboratório certificado pela União Europeia depois que as amostras foram enviadas pelo Governo Regional Curdo a uma "nação parceira" da coalizão liderada pelos Estados Unidos, que está lutando contra os integrantes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Uma fonte do Conselho de Segurança Curda não quis identificar o laboratório.

O atentado ocorreu em 23 de janeiro, envolvendo um carro bomba em uma estrada entre Mosul e a fronteira síria, onde as forças peshmerga estavam preparando posições defensivas após uma ofensiva de dois dias, disse o comunicado.

A fonte curda disse que o peshmerga disparou um foguete contra o carro que transportava a bomba, não havendo vítimas no incidente, porque ele explodiu antes de atingir seu alvo.