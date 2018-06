Governo iraquiano acusa Arábia Saudita de promover 'genocídio' no Iraque

O Iraque foi alvo de um avanço-relâmpago de militantes sunitas do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), que na semana passada ocuparam a principal cidade do norte do país, Mosul, e vêm prosseguindo em direção a Bagdá.

A Arábia Saudita financia e entrega suprimentos a rebeldes sunitas na vizinha Síria, mas nega estar por trás do EIIL. No entanto, o governo iraquiano culpa o país pela militância sunita na região.

"Nós os consideramos responsáveis por apoiarem esses grupos financeira e moralmente, e pelo resultado disso, o que inclui crimes que podemos qualificar como genocídio: o derramamento de sangue iraquiano, a destruição de instituições do Estado iraquiano e de locais históricos e religiosos", diz o comunicado.

(Reportagem de Raheem Salman e Ned Parker)