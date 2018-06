Governo iraquiano faz acordo com curdos sobre petróleo e orçamento

O ministro das Finanças, Hoshiyar Zebari, disse que ambos os lados haviam concordado em exportar 300 mil barris de petróleo por dia de de Kirkuk e 250 mil da região curda, no norte do país, pela Turquia.

Descrevendo o acordo como uma vitória para os dois lados, o governo central iraquiano e o governo regional curdo (KRG), Zebari disse que isso ajudaria a aumentar as exportações de petróleo do Iraque em uma época em que seu orçamento sofre com os baixos preços da commodity e com a guerra contra militantes do Estado Islâmico que controlam grande parte do país.

Zebari, um curdo que integra o governo de Bagdá, disse que o petróleo de ambas as áreas deveria ser escoado pelo gasoduto do governo curdo em direção à Turquia.

“Será necessário algum trabalho técnico, que será iniciado imediatamente pelo KRG (governo curdo)”, disse ele à Reuters.

O governo curdo também ajudará a ligar os campos de petróleo de Kirkuk a seu gasoduto até a Turquia, porque o gasoduto original foi destruído e está sob controle do Estado Islâmico, disse ele.

Como parte do negócio, o governo federal deve retomar os pagamentos para a região curda, de 17 por cento do orçamento do Estado, e deve adicionalmente pagar 1 bilhão de dólares para salários e equipamentos das forças de segurança curdas, os chamados peshmerga, que lutam ao lado do Exército iraquiano contra o Estado Islâmico.

“O acordo foi alcançado hoje e endossado pelo gabinete iraquiano. Agora o acordo está fechado”, disse Zebari.

Outros representantes do governo confirmaram que o acordo estava selado e disseram que isso ajudaria as finanças públicas iraquianas.

