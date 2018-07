Governo líbio diz que 29 morreram em 60 ataques em Trípoli

Trípoli foi alvo de bombardeios sustentados sem precedentes na terça-feira por parte das forças lideradas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que condicionou o fim dos ataques à renúncia do líder líbio, Muammar Gaddafi.

A TV estatal da Líbia mostrou imagens do que seria um encontro entre Gaddafi e líderes tribais, em um local não identificado.

O líder líbio, com óculos escuros e sua vestimenta tradicional, cumprimentava os líderes em uma pequena sala sem janelas. O âncora do canal disse que a reunião aconteceu na terça-feira.

Gaddafi foi visto pela última vez na televisão em 30 de maio.

(Reportagem de Peter Graff)