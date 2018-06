Grupo 'Amigos da Síria' se reúne em 1o de abril, diz Turquia A Turquia antecipou para o dia 1o de abril a reunião do grupo "Amigos da Síria", em Istambul, que reúne em sua maioria países árabes e ocidentais que são favoráveis a ações mais fortes contra o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, afirmou uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira.