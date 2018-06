Grupo de homens armados mata 17 civis no Iraque

BAGDÁ - Um grupo de homens armados desconhecidos matou, na noite de terça-feira, 01, 17 civis e feriu outros dez em uma cidade da província de Saladino, localizado a 70 quilômetros de Bagdá, capital do Iraque, informou nesta quarta-feira à Agência Efe, uma fonte de segurança.

Os assassinos atacaram três casas pertencentes aos filhos do um ex-juiz na cidade de Dujail, a 120 quilômetros da capital da província, Tikrit.

A maioria dos mortos são crianças e mulheres, indicou a fonte, sem precisar o número.

As forças de segurança isolaram a área do massacre e começaram uma ampla busca pelos assassinos.

Muitas das cidades da província de Saladino ainda são alvos de ataques e explosões ocasionais, devido ao fato de que várias células do grupo terrorista do Estado Islâmico (EI) ainda estão ativas nesta região.

Em dezembro do ano passado, o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou o final da guerra contra o EI no Iraque, mesmo assim, o grupo jihadista ainda comete ataques em várias partes do país.

Além disso, o EI controla algumas zonas na Síria que são fronteiras com o Iraque. /EFE