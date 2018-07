Grupo Jihad assume ataque contra Israel em junho

Desde a queda do presidente egípcio Hosni Mubarak, aliado dos EUA, em fevereiro de 2011, o controle da segurança foi enfraquecido no Sinai e grupos de islamistas militantes se espalharam ao norte, atacando delegacias de polícia e um oleoduto que exportava gás para Israel e para a Jordânia.

Um vídeo online publicado na sexta-feira apresentou os membros de um novo grupo chamado 'Magles Shoura al - Mujahddin' vestindo roupas militares e escolhendo como alvo uma patrulha israelense e uma cidade fronteiriça.

Os homens, que de acordo com o vídeo realizaram o ataque, identificados como o egípcio Abu Salah e o saudita Abu Hozaifa, disseram que eles estavam se vingando pelo "sangue dos muçulmanos" e dedicaram o ataque a Ayman al-Zawahri, líder da al Qaeda.

"Em breve vamos executar uma operação suicida dupla tendo como alvo o as tropas do inimigo judeu nas fronteiras com o Egito", disse Abu Salah, lendo um pedaço de papel antes do ataque, com uma bandeira preta ao fundo coberta com slogans religiosos.

Autoridades israelenses disseram que mataram os dois agressores.