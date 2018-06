Grupo rebelde sírio quer trocar freiras sequestradas por mulheres detidas

O porta-voz do grupo que se denomina "Qalamoun Livre", Mohannad Abu al-Fidaa, disse ao Asharq al-Awsat que as freiras estão seguras, mas "não serão libertadas até que algumas demandas sejam implementadas, sendo a mais importante, a libertação de 1.000 sírias mantidas em prisões do regime".

A Reuters não conseguiu uma confirmação independente sobre o pedido do grupo.

Uma autoridade do Patriarcado Ortodoxo grego em Damasco disse que as freiras estão em segurança, mas que não comentaria sobre o grupo as levou.

A minoria cristã no país tenta, geralmente, manter-se distante dos conflitos sectários. Muitos cristãos temem o crescimento de grupos islâmicos linha-dura.

Combatentes islâmicos que dominaram a cidade cristã de Maaloula, no norte de Damasco, tiraram as freiras do monastério ortodoxo grego de Mar Thecla e as levaram para a cidade próxima de Yabrud na segunda-feira, de acordo com o enviado do Vaticano à Síria, Mario Zenari.

Os militantes tomaram o local depois de intensos combates com forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, na região de Qalamoun, perto da fronteira com o Líbano.

(Reportagem de Oliver Holmes)