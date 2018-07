Grupos armados entram em confronto perto de aeroporto de Trípoli

Foi o mais recente de uma série de confrontos entre milícias rivais que, na ausência de um governo central efetivo, exercem poder nas ruas da Líbia desde que uma revolta derrubou o ex-líder Muammar Gaddafi.

Dois comandantes disseram que os confrontos começaram quando um veículo transportando Khalifa Haftar, que ajudou a liderar a luta pelo fim do governo de Gaddafi, se aproximou de um posto de controle a cerca de 3 quilômetros do aeroporto, onde milicianos de fora de Trípoli estavam mantendo guarda.

"Khalifa Haftar e seu comboio chegaram ao posto de controle e não responderam ao pedido para parar", disse à Reuters o coronel Mukhtar Fernana, afirmando que sua milícia estava no local dos confrontos.

"Quando eles (os homens que estavam no posto de controle) tentaram parar o comboio, os guardas de Haftar abriram fogo e feriram duas pessoas", afirmou.

Ele disse que o grupo de Haftar então foi perseguido até o acampamento militar próximo de Hamza, usado pelas suas forças como base, e um segundo tiroteio irrompeu no local. Um segundo comandante da milícia, Abdullah Mohammed Attroudi, confirmou o relato.

Haftar integrou um grupo de oficiais militares da Líbia responsável pelo golpe de 1969 que levou Gaddafi ao poder. Posteriormente, ele entrou em desacordo com o líder líbio, e passou os últimos 20 anos morando nos Estados Unidos.

Haftar retornou à sua cidade natal, Benghazi, no leste da Líbia, quando a revolta começou em fevereiro deste ano, e foi um dos comandantes das forças contrárias a Gaddafi no leste do país.