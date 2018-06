Grupos ligados à Al Qaeda pedem união de militantes no Iraque e na Síria Dois grupos ligados à Al Qaeda exortaram as facções militantes que combatem no Iraque e na Síria a pararem de lutar entre si e a se unirem contra a aliança liderada pelos Estados Unidos que se prepara para atacar o Estado Islâmico, de acordo com um comunicado conjunto publicado online.