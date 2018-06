Guarda Revolucionária do Irã realiza testes no Estreito de Ormuz

Os exercícios testaram a prontidão de combate da Guarda Revolucionária e sua velocidade em responder a desastres, além da familiaridade com novas armas, disse a agência de notícias Fars.

A Marinha regular do Irã, separada do ramo naval da Guarda Revolucionária, realizou exercícios no Golfo no final de dezembro e início de janeiro para mostrar as capacidades militares do país no Estreito de Ormuz, através do qual passam 40 por cento das exportações de petróleo do mundo por via marítima.

(Reportagem de Yeganeh Torbati)