Hamas adverte companhias aéreas de que atacará principal aeroporto de Israel O braço armado do movimento islâmico Hamas alertou as companhias aéreas que pretende disparar foguetes da Faixa de Gaza em direção ao Aeroporto Internacional Ben Gurion, de Israel, e pediu que as empresas não operem voos para a cidade israelense, de acordo com uma declaração do grupo divulgada nesta sexta-feira.