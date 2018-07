Hamas dá ao Fatah sinal de distensão

CIDADE DE GAZA - Pela primeira vez em quase cinco anos, militantes do grupo palestino Fatah saíram às ruas da Cidade de Gaza empunhando suas bandeiras amarelas, onipresentes à época em que Yasser Arafat comandava o território. Em dezembro de 2006, o Hamas expulsou à bala comandantes do Fatah que viviam em Gaza, assumindo o controle completo sobre a região. Desde então, quem se atrevesse a ostentar os símbolos da facção laica era detido.

As bandeiras em Gaza são organizadas segundo uma tipologia precisa. Verde é sempre Hamas. Amarelo, Fatah. O preto costuma ser usado pelo grupo Jihad Islâmica. E, por toda parte, há as consensuais bandeiras quadricolores palestinas.

Na terça-feira, 18, nas ruas do centro de Gaza, grupos de simpatizantes do Fatah andavam juntos com camisas e bandeirões amarelos. Eles tiveram permissão para levar o material ao comício na Praça al-Khatiba, montado para receber os 297 presos palestinos que Israel mandou para Gaza. Entre o verde do Hamas, o amarelo do Fatah era minoria.

O grupo islâmico que controla Gaza emitiu vários sinais tentando demonstrar que está disposto a chegar à união nacional palestina. Segundo disse na terça-feira em seu discurso Ismail Hanyieh, líder do Hamas, os negociadores da facção que barganhavam a libertação do soldado Gilad Shalit tentaram ao máximo “ser plurais”. Entre os presos que Israel deveria libertar, estavam integrantes de “praticamente todas as organizações de resistência” e de todo território da “Palestina livre” - a área onde fica Israel, Jerusalém Oriental, Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Tampouco teria havido restrições de ordem confessional: um cristão está entre os palestinos que chegaram na terça-feira a Gaza.

União. Outro sinal de distensão foi o convite para que Abdallah Abu Samhada - líder histórico do Fatah de Gaza, responsável pela segurança pessoal de Arafat - discursasse no comício de ontem em nome do presidente Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina.

Samhada saiu especialmente da Cisjordânia para falar em Gaza. Evitou discursar sobre temas sensíveis e agradeceu ao Hamas pelo esforço de negociação.

Hanyie, porém, aproveitou sua fala para criticar Abbas. Segundo o líder do Hamas, o presidente palestino dizia que o cativeiro do soldado israelense “era um jogo de azar” que terminaria mal. “Os eventos provaram o contrário”, alfinetou Hanyie. Ele também fez questão de enfatizar que se recusa a reconhecer Israel mesmo nos territórios pré-1967 - o que o Fatah aceita.