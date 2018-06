Hamas diz ao Egito que rejeita proposta de cessar-fogo, diz porta-voz

"O resultado das discussões dentro das instituições internas do movimento foi o de negar a proposta e então o Hamas informou ao Egito na noite de ontem que pede desculpas por não aceitar a proposta", disse o porta-voz do movimento Sami Abu Zuhri.

O braço armado do Hamas já havia rejeitado o plano egípcio na terça-feira, e Israel, que havia interrompido brevemente a ofensiva contra Gaza, retomou os ataques após a continuidade do disparo de mísseis a partir do território palestino contra Israel.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)