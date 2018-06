Hamas executa dois supostos espiões de Israel em Gaza

Os condenados, um dos quais foi enforcado e o outro fuzilado, "forneceram informações à Ocupação (Israel) que levaram ao martírio de cidadãos", disse o Ministério do Interior em um comunicado.

Desde que o Hamas assumiu o controle da Faixa de Gaza em 2007, pelo menos 19 prisioneiros foram executados, 10 deles como supostos espiões. O Hamas se recusa a reconhecer Israel, e sua carta de fundação clama pela destruição do Estado judeu.

Pela lei local, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, é quem deve decidir se as execuções serão realizadas. O Hamas se recusou a fazer tais consultas, embora tenha feito um acordo de união com Abbas e seu grupo, Fatah, no mês passado com o objetivo de por fim a um conflito de sete anos.

Grupos de direitos humanos vêm criticando repetidamente o uso da pena de morte em Gaza, mas o Hamas rejeita tais críticas.

O comunicado do Ministério do Interior disse que os homens executados nesta quarta-feira foram condenados por traição ao fornecerem a Israel informações usadas para matar palestinos e bombardear alvos em Gaza. Os dois tiveram acesso a advogados e esgotaram seus recursos legais, afirmou o comunicado.

(Por Nidal al-Mughrabi)