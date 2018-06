Hamas mata 18 supostos colaboradores de Israel em Gaza

GAZA - Militantes do Hamas mataram sete palestinos suspeitos de colaborar com Israel numa execução pública em uma praça no centro da Cidade de Gaza nesta sexta-feira, disseram testemunhas e a página do Hamas na Internet.

As vítimas, com as cabeças cobertas e mãos amarradas, foram mortas por atiradores mascarados vestidos de preto diante de uma multidão de muçulmanos que deixavam uma mesquita após a realização de preces, disseram o Al-Majd, site do Hamas, e testemunhas.

Outras 11 pessoas suspeitas de colaborar com Israel foram mortas por atiradores em uma delegacia abandonada em Gaza também nesta sexta, disseram autoridades de segurança do Hamas. / REUTERS