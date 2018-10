Helicóptero com autoridades cai no Afeganistão e mata 25 pessoas

Cabul, Afeganistão - Pelo menos 25 pessoas morreram, entre elas vários nomes do alto escalão do governo regional e comandantes militares, após a queda de um helicóptero do Exército devido ao mau tempo na província de Farah, no oeste do Afeganistão.

"Neste incidente morreram as 25 pessoas a bordo, incluindo o chefe do Conselho Provincial de Farah, Farid Bakhtawar; Jamila Amini, número dois do Conselho Provincial de Farah, e o subcomandante do Corpo do Exército Zafar, Niamatullah Khalil", disse à Agência Efe, o porta-voz do governador provincial, Nasir Mehri.

O helicóptero bateu contra o pico de uma montanha devido ao tempo ruim na região, informou Dadullah Qaneh, integrante do Conselho Provincial. /EFE