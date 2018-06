Helicóptero da Otan cai no Afeganistão e mata 16 Um helicóptero da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) caiu nesta sexta-feira sobre uma casa nos arredores de Cabul, no Afeganistão, matando 12 militares turcos a bordo e quatro civis afegãos em terra, segundo autoridades.