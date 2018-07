Helicóptero sírio atinge avião, sem causar vítimas, diz governo

"O helicóptero atingiu a cauda do avião... A torre de controle do aeroporto de Damasco confirmou que o avião pousou de forma segura no aeroporto de Damasco e todos os 200 passageiros estão com boa saúde", afirmou uma declaração divulgada pelo canal de notícias estatal Suriya.

A emissora havia dito anteriormente que o helicóptero tinha caído na cidade de Douma, a leste da capital síria.

A TV estatal não deu detalhes, mas ativistas na capital afirmaram que rebeldes tinham abatido o helicóptero. Nenhum grupo insurgente assumiu a responsabilidade pelo ataque.

Combatentes rebeldes que buscam depor o presidente Bashar al-Assad têm disparado frequentemente contra aviões e helicópteros usados pelo Exército sírio para bombardear pontos de resistência da oposição.

(Reportagem de Oliver Holmes)