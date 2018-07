Hillary adverte sobre ação dura se militantes não cooperarem

Esses esforços se concentrariam em envolver o Taliban no Afeganistão e no Paquistão, assim como a rede Haqqani, ligada a al Qaeda, disse Hillary na capital paquistanesa.

"Agora precisamos mudar nossa atenção aqui no Taliban paquistanês, no Taliban afegão, no Haqqani e outros grupos terroristas e tentar incluí-los no processo de paz", disse Clinton.

"Mas, se isso falhar, evitar que eles cometam mais violência e assassinem mais pessoas inocentes".

O Paquistão é visto como vital para os esforços norte-americanos de pôr fim ao conflito no Afeganistão, mas costuma ser um aliado difícil.

A pressão sobre o Paquistão vem aumentando desde que as forças especiais norte-americanos encontraram e mataram o líder da al Qaeda, Osama bin Laden, em maio em uma cidade paquistanesa, onde ele aparentemente vivia havia anos.

(Reportagem de Andrew Quinn e Augustine Anthony)