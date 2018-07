Hillary Clinton vai a Cabul reunir-se com presidente afegão

"A secretária quer mostrar nosso compromisso com o Afeganistão", disse a repórteres uma autoridade dos EUA que viajava com Hillary, acrescentando que ela continuaria com os esforços diplomáticos "em termos tanto de transição como de apoio ao Afeganistão e trabalho em uma resolução política para o conflito subjacente".

A visita de Hillary ao Afeganistão ocorre depois de uma série de atentados de grande impacto na capital nos últimos meses, incluindo um ataque em setembro contra a embaixada dos EUA e o assassinato do principal encarregado de negociar a paz com os insurgentes, o ex-presidente Burhanuddin Rabbani.

(Reportagem de Andrew Quinn)