Hillary diz que cessar-fogo acontece em momento 'crítico'

"Esse é um momento crítico para a região. O novo governo do Egito está assumindo a responsabilidade e a liderança que há muito tem feito deste país uma pedra angular para a estabilidade regional e a paz", disse ela em entrevista coletiva conjunta com o chanceler egípcio, Mohamed Kamel Amr.

Ela também agradeceu ao presidente do Egito, Mohamed Mursi, por seus esforços de mediação e prometeu trabalhar com parceiros na região "para consolidar esse progresso, melhorar as condições para o povo de Gaza, fornecer segurança para o povo de Israel."

(Reportagem de Shaimaa Fayed, no Cairo; e de Ori Lewis, em Jerusalém)