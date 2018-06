Homem-bomba mata 13 recrutas do Exército iraquiano em Bagdá

Um homem-bomba matou 13 recrutas iraquianos e feriu mais de 30 pessoas em Bagdá nesta quinta-feira, 10, disse a polícia, em um ataque contra homens que responderam ao apelo do governo por voluntários para ajudar na luta contra militantes da Al-Qaeda na província de Anbar.

A polícia disse que um homem com colete de explosivos detonou a si mesmo em meio a recrutas que registravam seus nomes no pequena pista aérea de Muthana, agora usada pelo Exército, em Bagdá.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade imediata pelo ataque, ocorrido um dia após o primeiro-ministro Nuri al-Maliki prometer erradicar a Al-Qaeda do Iraque.

Em um pronunciamento transmitido pela TV na quarta-feira, o premiê previu vitória enquanto o Exército se preparava para lançar uma ofensiva contra militantes islâmicos sunitas que tomaram o controle de partes da cidade de Falluja.

Combatentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isil ), grupo afiliado à Al-Qaeda também ativo na Síria, tomou na semana passada o controle de delegacias em Falluja e outras cidades na província iraquiana de Anbar, no oeste do país.

O governo pediu na semana passada que voluntários se juntassem aos esforços militares contra a Al-Qaeda. / REUTERS