Homem-bomba mata 53 em ataque contra peregrinos xiitas no Iraque

O ataque ocorreu ao final do Arbain, um dos principais rituais do calendário xiita, no momento em que o governo xiita enfrenta uma crise política que ameaça conduzir o país novamente a um período de violência sectária.

"Um terrorista vestido com uniforme de polícia e portando uma identidade falsa conseguiu chegar ao posto e se explodiu entre policiais e peregrinos", disse uma autoridade policial que estava no local da explosão.

Os peregrinos estavam a caminho de uma mesquita xiita importante ao leste de Basra, segundo a polícia.

Forças de segurança interditaram o principal hospital de Basra, temendo novos ataques. Parentes de vítimas choravam em frente ao hospital enquanto soldados, policiais e civis transportavam às pressas as vítimas ensanguentadas.