Homem-bomba mata comandante no Iraque; clérigo critica corrupção no Exército

O ataque desta sexta-feira matou o general Faisal Malik, um dos supervisores de uma campanha criada para acabar com o controle dos insurgentes sunitas sobre as instalações e resgatar forças de segurança presas no local, que fica nas cercanias da cidade de Baiji.

Dois policiais também foram mortos, disseram as fontes.

“O general estava em seu (veículo) Humvee com dois de seus homens. Um homem-bomba em um caminhão o mirou diretamente”, declarou um militar sob seu comando.

As forças de segurança iraquianas vêm tentando repetidamente expulsar os combatentes do Estado Islâmico do complexo da refinaria, onde as forças aprisionadas vêm sobrevivendo graças a suprimentos entregues por via aérea.

A morte de Malik aconteceu depois que seguranças do Iraque tentaram uma nova estratégia para romper o cerco dos militantes extremistas à refinaria próxima de Baiji, que fica 200 quilômetros ao norte de Bagdá.

Apoiadas por milícias xiitas e helicópteros do Exército, as forças do governo varreram uma área desértica a oeste de Baiji na esperança de recapturar a cidade e interromper as linhas de suprimento do Estado Islâmico.

As forças de segurança também esperavam obter o controle de uma estrada que leva a Mosul, a maior cidade do norte e atualmente em posse do Estado Islâmico, de acordo com um coronel do Exército.

Os combatentes do Estado Islâmico tomaram a cidade de Baiji e cercaram a ampla refinaria em junho, durante uma campanha-relâmpago através do norte iraquiano. O grupo ainda controla uma grande porção de território na vizinha Síria e proclamou um califado que se estende pelos dois países.

A morte do general de polícia foi um golpe psicológico para o governo, que havia capitalizado os ataques aéreos dos Estados Unidos contra os islâmicos sunitas e retomado alguns territórios.

Autoridades ocidentais dizem que o Estado Islâmico só pode ser derrotado se o Exército iraquiano melhorar dramaticamente seu desempenho.

CORRUPÇÃO

O mais influente clérigo xiita do Iraque culpou a corrupção nas Forças Armadas pelos avanços do grupo sunita radical, críticas que irão aumentar a pressão por reformas para fazer frente à insurgência.

O Aiatolá Ali al-Sistani tem criticado fortemente os líderes iraquianos durante o que se tornou a pior crise do país desde a invasão liderada pelos EUA que depôs Saddam Hussein em 2003, exortando-os a deixar de lado suas diferenças sectárias para salvar a nação.