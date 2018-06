Homem uniformizado abre fogo em academia militar britânica em Cabul; 1 morto e 14 feridos Um militar morreu e outros 14 ficaram feridos, incluindo um general alemão, quando um homem com uniforme do Exército afegão abriu fogo contra as forças internacionais e afegãs em uma academia de treinamento militar britânica em Cabul, informou o Exército da Alemanha nesta terça-feira.