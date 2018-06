Homens armados invadem parlamento da Líbia depois de atacar prédio

Detalhes sobre o grupo armado não estavam claros, mas um porta-voz para o general líbio aposentado Khalifa Haftar disse que suas forças haviam realizado o ataque como parte de sua campanha contra os militantes islâmicos.

"Estes são os membros do Exército Nacional da Líbia", disse Mohamed al-Hejazi, porta-voz do grupo, usando o nome das forças leais a Haftar.

Muita fumaça saía do edifício do parlamento, e um repórter da Reuters disse que homens armados haviam fechado as ruas que conduzem ao local. Outra testemunha disse que homens armados sequestraram duas pessoas do congresso.

O deputado Omar Bushah disse à Reuters que pistoleiros entraram no Congresso Nacional Geral, invadindo escritórios dos legisladores e colocaram o edifício em chamas. Testemunhas relataram combates pesados fora do parlamento.

O Parlamento da Líbia foi paralisado por divisões entre partidos islâmicos e rivais mais nacionalistas. Muitos líbios culpam o Congresso por sua incapacidade de progredir em direção à transição democrática desde a queda do governante veterano Muammar Gaddafi em 2011.

Haftar, um ex-rebelde na guerra contra Gaddafi, enviou seus combatentes a Benghazi na sexta-feira contra os militantes islâmicos baseados na cidade, dizendo que o governo da Líbia não conseguiu deter a violência no local.

Após a expulsão de Gaddafi, o fraco governo e o exército da Líbia têm sido incapazes de impor a autoridade do Estado sobre as brigadas fortemente armadas de ex-rebeldes e milícias que se tornaram figuras poderosas do país norte-africano.

O novo primeiro-ministro Ahmed Maiteeq formou um governo que depende da aprovação parlamentar, nesta semana, disseram autoridades no domingo, depois que o país passou quase dois meses sem um governo funcional.

(Reportagem adicional de Ulf Laessing)