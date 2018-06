Homens-bomba atacam base norte-americana no Afeganistão

Autoridades policiais locais afirmaram que corpos em uniformes militares e policiais estavam espalhados pela entrada da base aérea na cidade de Jalalabad, após batalha de duas horas. Um porta-voz do Taliban afirmou que o grupo lançou o ataque às 6 horas (horário local).

O Taliban, que tem lutado há mais de uma década contra as forças da Otan, lideradas pelos Estados Unidos, e as tropas oficiais afegãs, às vezes usa uniformes para efetuar ataques. Dois homens-bomba detonaram explosivos em seus carros, afirmou Nasir Ahmad Safi, um porta-voz do governo provincial.

Sete outros insurgentes foram mortos em um tiroteio contra forças afegãs e da coalizão. Três soldados afegãos e dois civis também morreram, disse Safi.

Helicópteros norte-americanos circulavam sobre o local.

"Houve múltiplos homens-bomba envolvidos", disse o major Martyn Crighton, porta-voz da Força Internacional de Assistência para a Segurança (Isaf, na sigla em inglês), liderada pelas Nações Unidas.

Vários soldados da coalizão ficaram feridos nas ações.

Os EUA e o governo afegão lutam para estabilizar o Afeganistão antes da retirada das forças da Otan, no final de 2014, quando a segurança será devolvida ao país.

Alguns afegãos duvidam que as forças de segurança do governo possam defender o país contra as tentativas do Taliban de retomar o poder após a retirada das tropas. Também há crescentes temores de que possa ocorrer uma guerra civil.

O porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que houve ataques com foguetes em Jalalabad, após as explosões dos homens-bomba.

Em uma mensagem de texto, o porta-voz do Taliban Zabihullah Mujahid disse, por sua vez: "Nesta manhã, às 6 horas, uma série de nossos devotos atacaram uma grande base dos EUA na cidade de Jalalabad e até agora trouxeram grandes perdas para o inimigo".

Em fevereiro, um homem dentro de um carro-bomba matou nove pessoas na base, quase exclusivamente usada pela Otan e as forças dos EUA.

(Reportagem de Rafiq Shirzad; Reportagem adicional de Martin Petty em Cabul)