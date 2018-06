Hostilidades aumentam na fronteira Israel-Gaza

A onda de violência, provocada pela irritação em Gaza sobre a morte na terça-feira, de câncer, de um prisioneiro palestino detido por Israel, incluiu o primeiro ataque aéreo israelense no enclave controlado pelo Hamas desde a trégua.

Até à tarde de quarta-feira, a fronteira estava quieta, em uma indicação de que Israel e Hamas estavam avaliando os seus movimentos com cuidado, depois de quatro meses de relativa calmaria que permitiu que moradores de Gaza reconstruíssem e israelenses perto da fronteira vivessem sem o familiar som estridente das sirenes de aviso de foguetes.

O Exército israelense disse que dois foguetes disparados de Gaza tinham atingido o sul de Israel em um ataque na quarta-feira de manhã, sem causar vítimas, horas depois de seus aviões alvejarem "dois locais de terror" no norte do território.

Israel lançou o ataque aéreo após três foguetes atingirem o sul na terça-feira. Um grupo ligado à Al Qaeda, Magles Shoura al-Mujahadeen, reivindicou a responsabilidade pelo ataque e pela salva de quarta-feira, dizendo que estava respondendo à morte do prisioneiro Maysara Abu Hamdeya, de 64 anos.

A terça-feira foi a terceira vez desde a trégua de novembro que foguetes de Gaza atingiram Israel.

Mas, com um novo governo e um novo ministro da Defesa depois de semanas de formação de coalizões desde a eleição de janeiro, Israel parecia querer mostrar determinação, colocando o ônus sobre o Hamas para evitar o lançamento de foguetes.

"(As Forças Armadas de Israel) decidiram atacar durante a noite, a fim de sinalizar ao Hamas que não vamos sofrer qualquer ataque no sul. E qualquer disparo terá uma resposta, a fim de restaurar a paz no sul em breve", afirmou o general de brigada Yoav Mordechai, principal porta-voz militar, à Rádio do Exército.

"Eu avalio que o Hamas não tem interesse em ver a situação se deteriorar", afirmou ele. "Nosso objetivo é manter a calma."