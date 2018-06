Insurgentes realizaram "execuções em massa" no Iraque, diz grupo pró-direitos Fotografias e imagens de satélites indicam que insurgentes do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) realizaram execuções em massa na cidade de Tikrit, norte do país, disse a ONG de direitos humanos Human Rights Watch nesta sexta-feira.