Irã ameaça revidar eventual ataque em bases dos EUA

As afirmações de um oficial graduado das forças armadas iranianas foram uma aparente resposta a autoridades norte-americanas que disseram que os EUA estariam prontos para usar força militar para interromper o que se suspeita ser a intenção do Irã de desenvolver armas nucleares.

"Os políticos e militares dos Estados Unidos estão todos cientes do fato de que todas as bases deles (na região) estão dentro do alcance dos mísseis do Irã e, em qualquer caso (...) são altamente vulneráveis", informou a Press TV, creditando as informações ao general-brigadeiro Yahya Rahim Safavi.

(Por Marcus George)