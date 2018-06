Irã anuncia negociação com potências em janeiro

NOVA DÉLHI - O Irã aceitou realizar conversações com seis potências mundiais sobre seu programa nuclear em janeiro, mas a data e o local ainda serão decididos, informou o principal negociar do país para a questão atômica nesta sexta-feira, 4.

As seis potências querem fiscalizar o programa de enriquecimento de urânio do Irã para garantir que tem finalidade apenas para geração de energia, e já aplicaram diversas sanções contra o país por impedir essa fiscalização. O Irã nega as acusações ocidentais de que está buscando construir um arsenal nuclear.

"Aceitamos que essas conversas sejam realizadas em janeiro, mas até agora os detalhes ainda não foram finalizados", disse o negociador Saeed Jalili, através de um tradutor, durante visita à Índia.

As seis potências - EUA, Rússia, França, Grã-Bretanha, Alemanha e China - não conseguiram chegar a qualquer acordo com o Irã em três rodadas passadas de negociações desde abril. Ambas as partes, no entanto, desejam avançar nas conversas, em parte por temerem que o impasse possa resultar em uma ação militar de Israel.

O último encontro das potências com o Irã aconteceu em Moscou. Esse encontro foi seguido por uma reunião técnica em Istambul.

Jalili é o segundo integrante da equipe nuclear do Irã a visitar a Índia em um mês. Ele disse que saudava os fortes laços entre os dois países, mas disse que a Índia não teve nenhum papel sobre a retomada nas negociações nucleares com as potências mundiais.