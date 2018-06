Irã começa a cumprir acordo nuclear e para de enriquecer urânio a 20%

O governo do Irã anunciou ter suspendido nesta segunda-feira, 20, o enriquecimento de urânio a 20% de pureza, conforme o previsto no acordo assinado com as potências ocidentais no ano passado, em troca de um alívio nas sanções impostas ao país. O regime persa informou ainda que o processo de dissolução de 196 quilos desse material armazenados nos últimos meses, outro ponto do acordo, também já começou.

"Em linha com a aplicação do plano de ação conjunto de Genebra, na presença de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o Irã suspendeu a produção de urânio enriquecido a 20% nas usinas de Natanz e Fordo", disse o diretor do programa atômico persa Mohamed Amiri à agência estatal Irna.

A partir de agora, segundo Amiri, as centrífugas das duas usinas foram modificadas para produzir apenas urânio enriquecido a 5% - usado na produção de energia elétrica. "O processo de dissolução dos 196 quilos de urânio enriquecidos a 20% também já começou", acrescentou Amiri, que ressaltou que se o Irã entender que o acordo está sendo descumprido, retomará o enriquecimento a 20%.

Uma fonte da AIEA em Viena confirmou a suspensão parcial do programa nuclear iraniano. "Por enquanto, tudo está em ordem e todas as exigências estão sendo cumpridas", disse. Um relatório da entidade obtido pela agência Reuters também indicou que o Irã está cumprindo à risca o acordo.

O mineral radioativo enriquecido a 20% é usado em pesquisas médicas e tratamento para câncer, mas especialistas dizem que a distância entre esse processo e o enriquecimento a 90%, usado na produção de armas nucleares, é tecnologicamente muito próximo e era motivo de preocupação entre as potências ocidentais. / AP E REUTERS