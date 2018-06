Irã começa a implantar acordo nuclear, diz relatório da AIEA O Irã suspendeu sua mais sensível atividade nuclear, em linha com um acordo fechado com as potências mundiais, apontou um relatório confidencial da agência atômica da Organização das Nações Unidas (ONU) obtido pela Reuters, o que abre caminho para o Ocidente amenizar algumas das sanções impostos à República Islâmica.