Irã concorda em responder questões sobre bomba nuclear, diz AIEA

Em uma medida que representa um potencial avanço nos esforços da AIEA para conduzir sua investigação, a entidade afirmou que o Irã iria fornecer informações "a respeito de denúncias relacionadas com a ativação de fortes explosivos, incluindo a condução em larga escala de experimentos com fortes explosivos no Irã".

A forma que o Irã vai responder aos questionamento da AIEA será um teste indicativo de sua disposição para se engajar em uma investigação sobre o que a agência da ONU chama de possível dimensão militar do programa nuclear de Teerã.

Autoridades norte-americanas dizem ser vital que o Irã responda às preocupações da AIEA para o sucesso dos esforços diplomáticos de Washington e cinco outras potências mundiais para resolver uma disputa nuclear que já dura uma década.

(Reportagem de Fredrik Dahl)