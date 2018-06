Irã diz que acordo nuclear está ao alcance até 24 de novembro

Mohammad Javad Zarif irá negociar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, e a enviada sênior da União Europeia, Catherine Ashton, em Omã, no domingo, para tentar estreitar desentendimentos mais amplos antes de as negociações serem retomadas formalmente em Viena, em 18 de novembro.

O impasse de uma década sobre as suspeitas ocidentais de que o Irã procurou secretamente desenvolver os meios para construir armas nucleares - algo que o país nega - elevou o risco de uma guerra mais ampla no turbulento Oriente Médio.

"Não existem soluções de meio termo e todos os nossos pensamentos estão focados em como chegar a um acordo", disse Abbas Araghchi, o vice-chanceler e negociador chefe do Irã à agência estatal de notícias IRNA.

"Ninguém quer voltar à forma como as coisas eram antes do acordo de Genebra. Isso seria um cenário muito arriscado", disse, referindo-se ao acordo preliminar alcançado há um ano sob o qual o Irã tem restringido certas atividades nucleares sensíveis em troca de limitado alívio de sanções internacionais.

"Ambos os lados estão cientes disso, e é por isso que eu acho que um acordo está ao nosso alcance. Nós somos sérios e eu posso ver a mesma determinação do outro lado", disse Araghchi, segundo a IRNA.

(Por Mehrdad Balali)