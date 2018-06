Irã diz que boa vontade pode levar a acordo nuclear até 20 de julho O presidente iraniano Hassan Rouhani pressionou neste sábado as potências mundiais a fecharem um acordo com o país até 20 de julho, para encerrar a controvérsia sobre seu programa nuclear, argumentando que de qualquer maneira as sanções destinadas a restringir sua atividade atômica estão bastante desgastadas.