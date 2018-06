Irã diz que Israel vai se arrepender por ataque aéreo na Síria

BEIRUTE - O Irã disse a Israel nesta segunda-feira, 4, que o país vai se arrepender do ataque aéreo contra a Síria na semana passada, sem dizer se o Irã ou a aliada Síria planejam alguma resposta militar.

"Eles irão se arrepender desta recente agressão", afirmou o secretário do Conselho Supremo Nacional de Segurança do Irã, Saeed Jalili, durante coletiva de imprensa em Damasco um dia depois de conversar com o presidente sírio, Bashar Assad.

Jalili comparou o ataque de Israel a um complexo militar no noroeste de Damasco, na quarta-feira, a conflitos anteriores, incluindo a guerra de 34 dias com o grupo militante xiita do Líbano Hezbollah, em 2006, todas estas batalhas que ele disse que Israel iria se arrepender.

"Hoje, também, tanto o povo quanto o governo da Síria estão sérios a respeito desta questão. E também a comunidade islâmica está apoiando a Síria", disse.

Jalili disse que o Irã, em seu atual papel como chefe do Movimento Não-Alinhado, trabalharia em nome da Síria no cenário internacional como resposta ao ataque.

O ministro da Defesa israelense, Ehud Barak, disse no domingo que o ataque a um complexo de armas sírio mostrou que Israel está firme sobre impedir o fluxo de armas pesadas para o Líbano, parecendo reconhecer pela primeira vez que Israel havia realizado o ataque.

Diplomatas, rebeldes sírios e fontes de segurança dizem que jatos israelenses bombardearam um comboio perto da fronteira libanesa, aparentemente atingindo armas destinadas ao Hezbollah.