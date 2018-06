Irã diz que Ocidente precisa abandonar demandas 'ilógicas' sobre programa nuclear

O vice-chanceler Abbas Araqchi, um dos principais negociadores do Irã, fez as declarações antes de uma reunião em Viena com autoridades dos três membros europeus do grupo de seis potências mundiais envolvidas nas negociações com Teerã.

A reunião entre Irã, Grã-Bretanha, França e Alemanha acontece menos de uma semana após Irã e Estados Unidos terem se reunido em Genebra.

As seis potências, que também incluem Rússia e China, vão realizar em 18 de setembro a primeira negociação completa com o Irã desde julho buscando reduzir as diferenças sobre o futuro da infraestrutura de enriquecimento de urânio e outros temas.

(Reportagem de Fredrik Dahl, em Viena, e Parisa Hafezi, em Ancara)