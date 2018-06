Irã diz que pode interromper venda de petróleo devido a sanções

Texto atualizado às 10h39

TEERÃ - O Irã disse nesta terça-feira, 23, que pode interromper as exportações de petróleo se a pressão das sanções ocidentais ficar mais intensa, e que tem um "plano B" de contingência para sobreviver sem a receita do petróleo.

"Se as sanções se intensificarem, vamos parar de exportar petróleo", disse o ministro do Petróleo do país, Rostam Qasemi, a repórteres em Dubai. "Preparamos um plano para administrar o país sem qualquer receita do petróleo", disse, acrescentando: "Até esta data, não tivemos nenhum problema sério, mas se as sanções forem renovadas, nós partiremos para um 'plano B'".

Segundo Qasemi, "se continuarem a aumentar as sanções, vamos cortar nossas exportações de petróleo para o mundo".

Os ministros de Relações Exteriores da União Europeia (UE) aprovaram formalmente na semana passada a imposição de novas e abrangentes sanções contra o Irã.

Em declaração conjunta, o bloco afirmou que a República Islâmica urgentemente deve acatar as obrigações internacionais em relação a seu polêmico programa nuclear.