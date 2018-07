Irã diz que pode retaliar Canadá por 'hostil' corte de relações

O Canadá disse na sexta-feira que estava fechando sua embaixada em Teerã e deu aos diplomatas iranianos cinco dias para sair do país, ao chamar a república islâmica de "a maior ameaça à segurança e à paz mundial".

Ottawa citou entre os motivos a questão nuclear do Irã, vista pelo Ocidente como um disfarce para desenvolver bombas atômicas, a hostilidade de Teerã com Israel e o suposto apoio militar ao presidente sírio, Bashar al-Assad, que enfrenta uma revolta popular.

O porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, Ramin Mehmanparast, disse que a decisão do Canadá foi uma "continuidade das políticas anti-iranianas" do governo do primeiro-ministro conservador Stephen Harper, que há muito tempo tem relações ruins com Teerã.

"O comportamento hostil do atual governo racista do Canadá na verdade segue as políticas ditadas pelos sionistas (Israel) e pelos britânicos", disse.

O Estado judeu é arquiinimigo do Irã. A Grã-Bretanha expulsou diplomatas iranianos no ano passado depois de manifestantes saquearem sua embaixada em Teerã.

Alaeddin Boroujerdi, chefe de um comitê parlamentar sobre segurança nacional e política externa, disse que o Irã pode dar uma resposta "imediata e decisiva" à ação do Canadá, segundo a agência de notícia Fars.

"É essencial que o Ministério do Exterior responda a essa atitude do Canadá com base em interesses nacionais", afirmou.

Dez diplomatas do Canadá no Irã já saíram do país, segundo o governo canadense.

(Reportagem de Yeganeh Torbati)