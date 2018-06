Irã e AIEA encerram novo diálogo sem resolver diferenças

As agências iranianas de notícias Isna e Fars disseram que uma nova reunião foi marcada para 12 de fevereiro, também em Teerã.

A Agência Internacional de Energia Nuclear (AIEA, um órgão da ONU) esperava finalmente concluir nesta semana um acordo com o Irã que lhe permitisse retomar as investigações sobre a suposta faceta militar do programa atômico local.

Diplomatas em Viena disseram que ainda não tinham detalhes sobre como a reunião em Teerã terminou, mas deixaram claro que não estavam otimistas quanto a um acordo. A delegação da agência, chefiada pelo subdiretor-geral Herman Nackaerts, deve regressar a Viena na manhã de sexta-feira, segundo uma fonte diplomática. A AIEA não se manifestou.

(Reportagem de Fredrik Dahl e Yeganeh Torbati)