Irã e potências parecem estar distantes em negociações nucleares O Irã parece esquivar-se de responder a propostas feitas pelas potências mundiais para aliviar as tensões sobre seu programa nuclear em negociações no Cazaquistão nesta sexta-feira, disseram diplomatas, surgindo em vez disso com seu próprio plano - um indicador do abismo entre os dois lados.