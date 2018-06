Irã e seis potências decidem prorrogar negociação sobre tema nuclear por 4 meses O Irã e seis potências mundiais concordaram nesta sexta-feira prorrogar por quatro meses as negociações em busca de um possível acordo nuclear para encerrar gradualmente as sanções internacionais contra Teerã em troca de uma limitação no programa nuclear iraniano, disseram diplomatas ligados às conversas.