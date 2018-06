Irã e seis potências fazem negociações técnicas no sábado

A rodada de conversas para o acordo começou na quinta-feira, em Genebra, e havia sido inicialmente agendada para durar até esta sexta.

As sete nações precisam decidir a partir de quando o acordo passa a valer e trabalham aspectos técnicos de como o Irã irá suspender suas atividades nucleares mais sensíveis.

Em troca das concessões no programa nuclear, os governos do Ocidente irão aliviar algumas sanções econômicas. Mas ainda precisam chegar a um consenso sobre o alcance da verificação prévia a que terão direito para assegurar que o Irã está cumprindo suas obrigações.

O Irã rejeita as suspeitas do Ocidente de que seu programa nuclear tenha intenções militares e afirma que as atividades são necessárias para geração de energia elétrica e pesquisas médicas.

O acordo de 24 de novembro foi elaborado para dar às seis potências -- Estados Unidos, Rússia, China, França, Grã-Bretanha e Alemanha -- tempo para negociar um acordo final com Teerã para dar fim ao impasse que já dura uma década e aliviar os temores sobre uma nova guerra no Oriente Médio.

(Reportagem de Justyna Pawlak)