Irã e seis potências não discutiram extensão de negociações nucleares

Funcionários de alto escalão do Irã e das seis potências --Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e China-- se reúnem em Viena nesta semana para a última rodada de negociações antes do prazo final de 24 de novembro para chegar a um acordo que suspenderia sanções econômicas em troca de cortes no programa nuclear iraniano.

"Nós continuamos a fazer alguns progressos nestas negociações, mas ainda temos lacunas para fechar e ainda não sabemos se seremos capazes de fazê-lo", disse a autoridade a jornalistas sob condição de anonimato.

"A extensão (das negociações) não é e não tem sido um assunto nas negociações neste momento."

Apesar de quase um ano de negociações, autoridades iranianas e ocidentais disseram que o prazo pode não ser cumprido, e uma extensão das conversações é o cenário mais provável.

Eles dizem que é possível chegar a um esboço de um futuro acordo durante a próxima semana, mas que seriam necessários meses para acertar os detalhes. Um novo acordo interino também pode ser possível.

O Irã nega as acusações ocidentais de que está buscando, ou tem procurado, adquirir capacidade para a produção de armas nucleares e se recusa a interromper o enriquecimento de urânio, que a República Islâmica garante ser puramente pacífico.

Enquanto isso, sanções dos EUA, da União Europeia e da Organização das Nações Unidas têm reduzido as receitas petrolíferas iranianas e elevado a inflação e o desemprego.

Alguns diplomatas disseram que uma simples extensão das negociações, originalmente programadas para terminar em julho passado, era possível, e uma autoridade iraniana afirmou que o diálogo pode ir até março.

