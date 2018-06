Irã espera nova rodada de negociações nucleares em 13 de abril O ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, espera uma nova rodada de negociações com as potências mundiais, que devem discutir o programa nuclear do Irã, em 13 de abril, afirmou a agência de notícias IRNA nesta quarta-feira.