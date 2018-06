Irã forneceu armas às forças curdas no Iraque, diz presidente do Curdistão O Irã forneceu armas e munições às forças curdas iraquianas, disse o presidente do Curdistão iraquiano, Massoud Barzani, nesta terça-feira, em uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, em Arbil, capital da região autônoma curda no Iraque.